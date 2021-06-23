عامر حلواني أحبه أهل الأحساء والطلبة فكرمه الملحق الثقافي السعودي في تونس

المواطن - الأحساء

كرم الملحق الثقافي السعودي بسفارة المملكة لدى تونس، الدكتور محمد بن مضحي التوم، يوم أمس الثلاثاء، الأستاذ الدكتور عامر حلواني في مقر الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في العاصمة تونس لجهوده الكبيرة في أداء رسالته وما قدمه لكلية الآداب وجامعة الملك فيصل في الأحساء، وحبّه الكبير للمملكة.

انطباع حسن:

ويأتي ذلك بسبب الانطباع الحسن والسمعة الطيبة للدكتور عامر، فيما حضر حفل التكريم عدد من موظفي الملحقية السعودية في تونس.

وقدم عامر حلواني شكره إلى الملحق، معبرًا عن سعادته بالسنوات التي قضاها في المملكة، متمنيًا للسعودية التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد الدكتور عامر بالتحولات الجذرية الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية ٢٠٣٠ وبالأهداف الكبيرة التي تحققت لهذه الرؤية خلال خمس سنوات مضت وكان شاهدًا عليها، كما قدم الشكر إلى الشعب السعودي النبيل المضياف.

مسيرة الحلواني:

وقضى الدكتور عامر حلواني في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل في الأحساء عشر سنوات أستاذًا للمناهج الأدبية الحديثة في مرحلة الدراسات العليا، أشرف خلالها على عشرات من طلاب وطالبات الماجستير والدكتورة وناقش العديد من الرسائل العلمية داخل جامعة الملك فيصل وفي عدد من جامعات المملكة وحكّم كثيرًا من الأبحاث العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي.

وأسهم حلواني في تطوير برامج ومناهج الدراسات العليا في القسم والكلية، وغادر وهو يبكي حبًا للمملكة قيادة وشعبًا وللأحساء وأهلها وجامعة الملك فيصل، مؤكدًا حسن المعاملة طيلة هذه السنوات وسط حفاوة بالغة من المسؤولين في الكلية والجامعة وطلابه ومحبيه.

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