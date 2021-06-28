عبدالإله العمري يغيب عن مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غاب النجم عبدالإله العمري عن مران المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين؛ بسبب معاناته من الإصابة.

الإصابة تبعد عبدالإله العمري:

وشهدت الحصة التدريبية للأخضر اليوم عدم مشاركة عبدالإله العمري بعد شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، حيث فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته وتقييم حالته مع إعداد برنامج تأهيلي خاص.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

المنتخب السعودي في الأولمبياد:

وتشهد قائمة المنتخب السعودي تواجد ثلاثي الهلال سالم الدوسري، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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