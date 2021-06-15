عبدالرحمن الريو مستمر مع ضمك

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن تمديد عقد المدافع عبدالرحمن الريو ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

عبدالرحمن الريو يمدد عقده

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب، وعلق قائلًا: “عبدالرحمن الريو ضمكاوي لموسم قادم”.

وكان نادي ضمك قد تعاقد مع عبدالرحمن الريو صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وسبق له اللعب في صفوف فريقي الاتحاد والحزم.

وتسعى إدارة نادي ضمك لتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المميزين، من أجل الحفاظ على الاستقرار، حيث جددت مؤخرًا مع حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة والأرجنتيني إيميليو زيلايا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ضمك مستمر في دوري المحترفين

ونجح ضمك في تحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ويستمر وسط الكبار لموسم آخر.

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