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عبدالرحمن السفري فيحاويًا حتى 2024
قادمًا من فريق القادسية

عبدالرحمن السفري فيحاويًا حتى 2024

2021/06/30
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرحمن السفري فيحاويًا حتى 2024 عبدالرحمن السفري - المصدر @Alfaihaclub
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع عبدالرحمن السفري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عبدالرحمن السفري في الفيحاء

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي في مقر النادي بالمجمعة.

وجاء انضمام السفري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق القادسية الذي هبط إلى دوري الدرجة، حيث وقع على عقد احترافي لمدة 3 سنوات حتى عام 2024.

 

عبدالرحمن السفري في الفيحاء
السفري بعد التوقيع – المصدر @Alfaihaclub

وكان عبدالرحمن السفري قد بدأ مشواره في صفوف النادي الأهلي، ولعب بعد ذلك مع العديد من الأندية، ومنها؛ الاتحاد، ضمك ولولوتانو البرتغالي قبل أن ينتقل إلى القادسية مطلع عام 2020.

ومن جانبه، قدم عبدالرحمن السفري شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء قميص الفريق، وأكد حرصه على أن يقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

 

عبدالرحمن السفري
السفري بعد التوقيع – المصدر @Alfaihaclub

الفيحاء إلى دوري المحترفين

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفيحاء في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري الدرجة الأولى
الفيحاء – المصدر msl


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