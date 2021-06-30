عبدالرحمن السفري فيحاويًا حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع عبدالرحمن السفري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عبدالرحمن السفري في الفيحاء

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي في مقر النادي بالمجمعة.

وجاء انضمام السفري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق القادسية الذي هبط إلى دوري الدرجة، حيث وقع على عقد احترافي لمدة 3 سنوات حتى عام 2024.

وكان عبدالرحمن السفري قد بدأ مشواره في صفوف النادي الأهلي، ولعب بعد ذلك مع العديد من الأندية، ومنها؛ الاتحاد، ضمك ولولوتانو البرتغالي قبل أن ينتقل إلى القادسية مطلع عام 2020.

ومن جانبه، قدم عبدالرحمن السفري شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء قميص الفريق، وأكد حرصه على أن يقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

الفيحاء إلى دوري المحترفين

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفيحاء في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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