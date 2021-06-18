عبدالرحمن بن مساعد: اختيار ثلاثي الهلال للأولمبياد يضر المنتخب الأول

المواطن - محمد سمعه

انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، قرار المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي باختيار ثلاثي الزعيم، سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة مع الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 شهر يوليو المقبل.

اختيار يضر المنتخب الأول

وغرد ابن مساعد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أراه اختيار يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم (10 مباريات) خلال هذا العام، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًا .. يصعب جدًا على الـ 3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات”.

ثلاثي الهلال سيعاني بدنيًا

وأضاف ابن مساعد: ” الـ3 لاعبين المختارين تحديدًا ركائز في المنتخب السعودي الأول وفي ناديهم ومشاركاتهم بالأرقام أكثر بكثير من باقي اللاعبين فأغلب اللاعبين السعوديين لم يشاركوا آسيويًا مع أنديتهم وهم في حالة إكمال للموسم الطويل، الذي انتهى للبقية وسيدخلون معسكر المنتخب الأولمبي ويشاركون بـ طوكيو ثم مع ناديهم آسيويًا”.

وكانت الجماهير السعودية طالبت عبر “تويتر” باختيار محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي ضمن الثلاثي فوق السن وعدم اختيار سالم الدوسري نجم الهلال نظرًا لاحتياج المنتخب السعودي الأول له بالفترة المقبلة، مع وجود أجنحة جيدة في الأخضر الأولمبي بنفس مستوى سالم الدوسري وهم خالد الغنام وعبدالرحمن غريب.

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