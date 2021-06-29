عبدالرزاق حمدالله للجماهير: النصر أولًا

المواطن - مروة نبيل

طمأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جماهير النصر بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

عبدالرزاق حمدالله يُطمئن الجماهير:

ووجه أحد مشجعي العالمي سؤالًا إلى عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، بشأن مستقبله مع الأصفر، وقال: “إذا أجبروك على نادٍ غير النصر، ماذا تختار؟”، ليُرد المهاجم المغربي “النصر”.

وقام مشجع آخر بسؤال المهاجم المغربي عن إمكانية انتقاله لنادٍ سعودي آخر في حالة عدم تجديد عقده مع الأصفر، ليُجيبه: “في السعودية النصر أولًا”.

حمدالله خط أحمر:

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع المهاجم المغربي، ودشنت هاشتاق حمدالله خط أحمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأبدت غضبها من احتمالية رحيله عن الفريق، ورفضت خطوة انتقاله إلى الاتحاد.

وانتقدت الجماهير عبر هاشتاق حمدالله خط أحمر على “تويتر”، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بسبب احتمالية رحيل المهاجم المغربي عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنباء عن صفقة تبادلية بين النصر والاتحاد:

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديي النصر والاتحاد، تقضي بانتقال عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف العميد، على أن ينتقل حارس مرماه فواز القرني إلى العالمي بداية من الموسم المقبل.

وتعاقدت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر مع المهاجم فينسنت أبو بكر، ما يصعب إمكانية استمرار حمدالله في الموسم الجديد، فيما يطمح نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في ضم النجم المغربي بدلًا من مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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