عبدالعزيز بن تركي الفيصل مسيرة نجاح في الاتحاد العربي

المواطن - مروة نبيل

يسير الاتحاد العربي لكرة القدم بشكل مميز برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ليتم تزكيته، اليوم الخميس، رئيسًا لمجلس الإدارة لفترة قادمة.

تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن الفيصل إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان سيدعم الاتحاد العربي لكرة القدم وبرامجه بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصل مع الاتحاد العربي

وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم في سبتمبر عام 2019، بعد تزكيته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الـ25، خلفًا لتركي آل الشيخ الذي تقدم باستقالته من منصبه بعد عامين.

ونجح الاتحاد العربي لكرة القدم في تنظيم العديد من المسابقات والبطولات الكبرى خلال الفترة الماضية، ما جذب الأنظار إليه وسط إشادة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبالدور الحيوي الذي يلعبه.

وتُعد البطولة العربية للأندية من أبرز مسابقاته، حيث عادت عام 2017، وتستمر منافساتها حتى الآن، ووصل فريقا الاتحاد والرجاء المغربي إلى نهائي المسابقة هذا العام، وبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب للشباب في القاهرة خلال الفترة من 20 الشهر الحالي وحتى السادس من يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن تنظيم بطولة كأس العرب FIFA في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى استضافة مصر مؤخرًا لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات.

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