عبدالغني: حمدالله ليس أكبر من النصر واعتذر عن تصرفه

المواطن - محمد سمعه

أكد حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لـ نادي النصر، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ليس أكبر من كيان العالمي، مضيفًا أن اللاعب بشر ومن الوارد أن يُخطئ مثله مثل أي لاعب.

وكان الإعلامي بتال القوس وجه سؤالًا لـ حسين عبدالغني في برنامج “في المرمى” حول تصرفات اللاعب المغربي فقال له: “هل حمدالله أكبر من النصر؟!”.

حمدالله ليس أكبر من العالمي:

ورد حسين عبدالغني قائلًا: “لا يوجد شخص أو لاعب أكبر من كيان النادي، المسؤول دوره الإصلاح وليس التأجيج، لن نصدر بيانات بحق لاعب، لأن الحل يكون داخل النادي”.

وأضاف المدير التنفيذي لـ النصر قائلًا: “ما هي المصلحة أن نكشف عقوبات اللاعبين في وسائل الإعلام؟، حمدالله بشر قد يُخطئ والأهم هو ظهوره واعتذاره”.

تفاصيل المشكلة:

وكان المهاجم المغربي أثار حالة من الجدل، بعد تصرفه مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز خلال مباراة فريقه النصر ضد فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقام مينيز بتغيير المهاجم المغربي ونور الدين أمرابط عند الدقيقة 79 من أحداث مباراة النصر ضد فولاد الإيراني، ودفع بالثنائي رائد الغامدي ومحمد مران بدلًا منهما، الأمر الذي أثار غضب الهداف المغربي.

وظهر عبدالرزاق حمدالله غاضبًا بشدة بعد تغييره، ودخل في مشادة مع المدرب البرازيلي، قبل أن يشير له مينيز، بالسكوت وعدم التحدث بالإشارة بيديه أثناء توجهه لمقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وواصل المهاجم المغربي اعتراضه أثناء الخروج من مباراة النصر ضد فولاد الإيراني، وقام بركل زجاجة المياه.

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