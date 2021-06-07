عبدالله المعيوف يستعرض بطولاته مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

استعرض حارس المرمى عبدالله المعيوف بطولات الدوري السعودي للمحترفين التي حققها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

عبدالله المعيوف يحقق إنجازًا استثنائيًّا:

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للحارس الهلالي عبدالله المعيوف وأمامه الكؤوس التي حصل عليها مع الزعيم، حيث توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات خلال 6 سنوات.

وأصبح عبدالله المعيوف أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يُحقق هذا الإنجاز، ليعرب عن سعادته بهذا الرقم الفردي، متمنيًا التوفيق وتحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

الهلال يحصد اللقب:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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