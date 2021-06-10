عبدالله عطيف: الأجواء في معسكر المنتخب السعودي رائعة

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأجواء داخل معسكر الأخضر رائعة، وذلك قبل مواجهة منتخب سنغافورة.

وتحدث عطيف في مقطع فيديو نُشر عبر حساب الأخضر في “تويتر” : “هناك رغبة وحماس من اللاعبين لإنهاء التصفيات بصورة إيجابية بحكم صدارتنا ولابد من حسم مباراة سنغافورة، ثم التركيز على مباراة أوزبكستان”.

المنتخب السعودي هدفه الفوز:

وأضاف عطيف: “سندخل لقاء سنغافورة، من أجل الفوز وتركيزنا هو حصد النقاط الثلاث لا غيرها، ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسندخل اللقاء بشكل قوي وسنحقق المطلوب منا”.

عبدالله عطيف يغيب عن لقاء سنغافورة:

جدير بالذكر أن عطيف سوف يغيب عن مباراة الأخضر ضد منتخب سنغافورة غدًا الجمعة؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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