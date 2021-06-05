عبدالله عطيف يغيب عن مباراة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

تأكد غياب اللاعب عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي، عن مباراة سنغافورة المقبلة في تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة اليمن.

تراكم البطاقات سبب غياب عبدالله عطيف:

وكان عطيف حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة اليمن ليتأكد غيابه عن مواجهة سنغافورة يوم الجمعة المقبلة في التصفيات.

وترك عطيف مباراة السعودية واليمن، متأثرًا بإصابة تعرض لها بسبب عنف لاعبي اليمن ضد لاعبي المنتخب السعودي في الاحتكاكات منذ بداية الشوط الثاني ليحل بدلًا منه اللاعب سامي النجعي.

المنتخب السعودي يُبدع بثلاثية:

وأنهى المنتخب السعودي، الشوط الأول من مباراة اليمن بثلاثية دون رد.

وتقدم سالم الدوسري بالهدف الأول لـ الأخضر بالدقيقة الثالثة، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ16 بطريقة جميلة.

ولم يظهر المنتخب اليمني، الذي ظل متراجعًا ليستغل فهد المولد ارتباك الحارس اليمني ليضيف ثالث أهداف الأخضر بالدقيقة الـ31. وشهد الشوط الأول تواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في مدرجات ملعب مرسول بارك بين الجماهير لدعم الأخضر، في مباراة اليمن.

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