عرض إسهامات وزارة الرياضة لتحقيق رؤية 2030 غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيتحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، غدًا الأحد، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، عن ما أسهمت به وزارة الرياضة لتحقيق رؤية 2030.

موعد المؤتمر:

وسينعقد مؤتمر التواصل الحكومي غدًا الأحد في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة، حيث يُبث على التلفزيون السعودي ومنصات وزارة الإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي.

وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان:

وسيشارك في المؤتمر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف.

أبرز جوانب إسهامات وزارة الرياضة:

ويتحدث الأمير عبدالعزيز الفيصل عن إسهامات الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتراخيص الأندية والأكاديميات، وإستراتيجية دعم الأندية وحوكمتها، بينما سيقدم وزير الإعلام المكلف إيجازًا عن أبرز القضايا ومستجداتها بعدة مجالات.

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