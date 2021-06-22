عرض موسم جديد من مسلسل الأنيميشن محافظة مسامير على نتفليكس

المواطن - الرياض

أعلنت شبكة “نتفليكس”، بدء عرض موسم جديد من مسلسل الرسوم المتحركة “الأنيميشن”، محافظة مسامير، في الأول من يوليو 2021م.

حياّكم في محافظة مسامير 🎉

الموسم الأول يُعرض 1 يوليو. ⁦@MyrkottMasameer⁩ pic.twitter.com/K9NKjGQ64T — Netflix MENA (@NetflixMENA) June 20, 2021

ويعد الموسم الجديد من مسلسل “محافظة مسامير”، مستقلا عن المواسم الماضية ومليئا بالمغامرات، كما يقدم نظرة كوميدية عن التغيرات التي تطرأ على المملكة، حيث يناقش قصصاً مختلفة مثل حرب إعلامية عالمية، وشقاق طويل الأمد بين قبيلتين، وهوس صحي خرج عن السيطرة، ويُعرض المسلسل على مدار 8 حلقات.

معلومات عن المسلسل

المسلسل إخراج مالك نجر، ورؤية فنية لعبدالعزيز المزيني ومالك نجر، ويشارك في البطولة عبدالعزيز الشهري، ومزروع المزروع، وإبراهيم الخير الله، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل.

يذكر أن شبكة “نتفليكس” كانت قد أعلنت العام الماضي، شراكة حصرية لمدة 5 سنوات مع استوديو الرسوم المتحركة السعودي “ميركوت” لإنتاج مسلسلات وأفلام سعودية.

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