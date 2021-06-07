عسيري: سعود عبدالحميد أمامه خيار وحيد

المواطن - مروة نبيل

وجه الناقد الرياضي أحمد عسيري نصيحة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد، بعد أنباء رحيله عن العميد وتلقيه أكثر من عرض مؤخرًا.

عسيري ينصح سعود عبدالحميد:

وعلق أحمد عسيري على إمكانية رحيل المدافع الشاب عن العميد قائلًا: “مع احترامي لوجهة نظر اللاعب ووكيله.. سعود عبدالحميد عنده خيار وحيد وهو التوقيع مع الاتحاد بالسعر الذي يعرضه الاتحاد”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أو الذهاب كاحتياطي للهلال أو النصر في عمر العشرين .. منذ لحظة تجديد الشنقيطي موقف إدارة الاتحاد أصبح أقوى بكثير”.

ويدخل سعود عبدالحميد في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يوليو المقبل، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أندية سعودية مهتمة بالتعاقد معه:

ويحظى سعود عبدالحميد باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما ارتبط اسم المدافع الاتحادي مؤخرًا بناديي الهلال والنصر، في ظل الأداء المميز الذي قدمه الموسم المنصرم، ولرغبتهما في تدعيم صفوفهما بلاعب قوي فنيًّا وبدنيًّا لحل أزمة مركز الظهير الأيمن لديهما.

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