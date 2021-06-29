عسيري: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يُعامل كرقم واحد

المواطن - مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي أحمد عسيري بإمكانيات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن انضمامه إلى الاتحاد مكسب لجميع الأطراف.

عسيري يُشيد بالنجم عبدالرزاق حمدالله

وعلق عسيري على أنباء انضمام المهاجم المغربي إلى صفوف العميد، قائلًا: “لو في يوم .. أو لحظة .. عبدالرزاق حمدالله كان متاحًا للاتحاد .. لا أعتقد أنه يجب الانتظار ولو ثواني لإكمال هذه الصفقة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لاعب بهذه الشخصية.. يستحق أن يُعامل كاللاعب رقم واحد في أي نادٍ.. خروجه لو تم سيكون انتصارًا للأطراف الثلاثة هو والاتحاد والنصر”.

أنباء عن صفقة تبادلية بين النصر والاتحاد

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديي النصر والاتحاد، تقضي بانتقال عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف العميد، على أن ينتقل حارس مرماه فواز القرني إلى العالمي بداية من الموسم المقبل.

وتعاقدت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر مع المهاجم فينسنت أبو بكر، ما يصعب إمكانية استمرار حمدالله في الموسم الجديد، فيما يطمح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لضم النجم المغربي بدلًا من مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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