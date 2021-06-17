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عسيري: نجاح عمر السومة استثناء
بعد أنباء تفاوض الاتحاد مع مبخوت

عسيري: نجاح عمر السومة استثناء

2021/06/17
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عسيري: نجاح عمر السومة استثناء السومة - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي أحمد عسيري أن نجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين يُعتبر استثناء.

نجاح عمر السومة في الدوري استثناء

وقال عسيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نجاح عمر السومة في الدوري السعودي .. استثناء .. السائد هو فشل لاعبي عرب آسيا في دورينا”.

الأهلي
السومة – المصدر @SPL

وتابع: “كل التجارب قبل تطبيق السبعة أجانب لا يمكن مقارنتها بما بعدها.. حمدالله كان هداف في أربع مسابقات.. رومارينهو كان نجم في ثلاث بطولات.. لذلك لا يوجد وجه مقارنة مع صفقة مبخوت”.

حمدالله
حمدالله

أنباء عن تفاوض الاتحاد مع مبخوت

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تفاوض مهاجم الجزيرة، الإماراتي الدولي علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديل الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وطلب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع مهاجم مميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما دفع الإدارة للتفكير في ضم مبخوت نظرًا لخبراته الكبيرة.

علي مبخوت
علي مبخوت


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