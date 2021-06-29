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على ذمة رويترز .. أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز
تشير التقارير إلى أنها ستكون نسخة من صفقة مماثلة

على ذمة رويترز .. أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز

2021/06/29
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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على ذمة رويترز .. أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية دعت البنوك للتقدم بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أخرى في خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها.

وفي حال إتمامها، ستكون ثاني صفقة عملاقة لشركة التنقيب عن النفط والغاز بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار.

على عهدة رويترز أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز

قال مصدران إن أرامكو عينت بالفعل مورجان ستانلي كمستشار لعمليات الاندماج والاستحواذ وإن دور الاستشارات التمويلية متروك للاستحواذ بين البنوك، ذلك بينما قال أحد المصادر إن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون نسخة من صفقة خط أنابيب النفط.

وقال المصدران إن المقرض الياباني إم يو إف جي (8306 تي) قدم المشورة بشأن تمويل أصول خط أنابيب النفط وكان في وضع قوي للدور الجديد رغم أن أرامكو لم تتخذ أي قرار بعد.

على ذمة رويترز .. أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز - المواطن

صفقة بيع أرامكو لحصة في خطوط أنابيب النفط

وكانت أرامكو قد باعت حصة في خطوط أنابيب النفط الخاصة بها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي آي جي جلوبال إنيرجي بارتنرز في أكبر صفقة لها منذ طرح عام قياسي بلغ 29.4 مليار دولار في أواخر عام 2019، وأغلقت الصفقة في 20 يونيو.

ويُذكر أن السعودية تُعد سادس أكبر سوق للغاز في العالم، حيث يستمد نظام الغاز الرئيسي (MGS) قيمته من مجموعة رواسب الغاز ويساعد في توصيلها إلى المستهلكين.

على عهدة رويترز أرامكو تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز


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