عملاقان في مصر يحصدان أرقامًا قياسية في موسوعة غينيس

المواطن- متابعة

سجلت مؤسسة غينيس أرقامًا قياسية جديدة لعائلة من العمالقة في مصر، حيث حصد الشقيقان، محمد وهدى شحاته عبد الجواد محمد، على حزمة من الأرقام القياسية المتعلقة بالجسم البشري.

الأرقام القياسية الخاصة بالفتاة

وحققت هدى، 29 عامًا، ثلاثة أرقام قياسية، هي أكبر كف لامرأة على قيد الحياة، (بواقع 24.3 سم في يدها اليسرى) وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة (بواقع 33.1 سم في قدمها اليمنى) وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة (بواقع 236.3 سم).

الأرقام القياسية الخاصة بالشاب

واستطاع الشقيق الأكبر محمد، 34 عامًا، تحقيق رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بواقع (250.3 سم) وأعرض مدى لكف رجل على قيد الحياة (بواقع 31.3 سم في يده اليسرى).

وقدّمت كنزي الدفراوي، المحكّم الرسمي لدى غينيس للأرقام القياسية، الشهادات الرسمية لكل من هدى ومحمد، وذلك أثناء زيارة لهما في القاهرة بمصر، مع مراعاة ظروف التباعد الاجتماعي.

التفسير العلمي وراء حالة هدى ومحمد

ويعاني كل من هدى ومحمد من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

وقد حظيت هدى، مواليد العام 1991، بطفولة تقليدية حتى سن الثانية عشرة عندما بدأ طولها يفوق نظيراتها داخل الفصل الدراسي الابتدائي، حيث تذكر بأن طلاب الفصل الدراسي كانوا يسمونها بـ الأبلة التي تجلس في آخر الفصل، وذلك بسبب قامتها الفارعة.

وقالت هدى إنها فخورة باعتراف غينيس بما حصلت عليه من أرقام قياسية عالمية تجعلها من النساء الأكثر تميزًا حول العالم، وقد عبّرت عن سعادة بالغة لحظة سماعها خبر حصولها على هذه الألقاب العالمية.

ولا يستطيع الشقيقان المصريان الدخول من الأبواب المعتادة، ولا ركوب سيارات السيدان، كما أنهما يعتبران عملية التجول في الشارع مغامرة كبيرة حيث تلاحقهما الأنظار دائمًا.

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