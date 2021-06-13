عم مفقود وادي الحائر : سنفقد أرواحًا كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة

المواطن - الرياض

قال عم الطفل المفقود في وادي الحائر من ثلاثة أيام إن عمليات البحث لا تزال جارية على أمل العثور على ابن أخيه الذي سقط في الوادي.

فيديو | عم الطفل المفقود: سوف نخسر أرواحا بشرية كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة في "وادي الحائر" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RZm0IWgF24 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن قلة وسائل الأمان في الوادي سوف ترجح زيادة عدد الضحايا والمفقودين.

يأتي هذا فيما تواصل فرق الدفاع المدني في الرياض البحث عن الطفل المفقود لليوم الثالث على التوالي.

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