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عم مفقود وادي الحائر : سنفقد أرواحًا كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة
عمليات البحث تتواصل لليوم الثالث

عم مفقود وادي الحائر : سنفقد أرواحًا كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة

2021/06/13
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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عم مفقود وادي الحائر : سنفقد أرواحًا كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة
المواطن - الرياض

قال عم الطفل المفقود في وادي الحائر من ثلاثة أيام إن عمليات البحث لا تزال جارية على أمل العثور على ابن أخيه الذي سقط في الوادي.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن قلة وسائل الأمان في الوادي سوف ترجح زيادة عدد الضحايا والمفقودين.
يأتي هذا فيما تواصل فرق الدفاع المدني في الرياض البحث عن الطفل المفقود لليوم الثالث على التوالي.

 


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‎تعليق واحد

  1. حزين

    يا الله يا ذا الجلال والاكرام يا منجي إبراهيم من النار ويوسف من البئر وذا النةن من الحوت وموسى من فرعون نجي هذا الطفل وارجعه الى والديه سليما معافا يارب

    ‎رد

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