عُمان ترصد 3 إصابات مؤكدة بـ الفطر الأسود

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 3 حالات مؤكدة مصابة بمرض الفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا.

حالات كورونا في عمان

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2126 حالة إصابة وتعافي 570 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 164، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1247، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 374.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 238566 حالة، والمتعافين 212064، والوفيات 2565 بنسبة 89 بالمائة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 23937.

ما هو الفطر الأسود؟

يذكر أن الفطر أو العفن الأسود هو عدوى فطرية نادرة تؤثر على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبًا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة، وغالبًا ما يتم تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بكوفيد والذين تعافوا منه مؤخرًا.

ويؤكد الخبراء، أنه بعد ربط المريض المصاب بكوفيد، بجهاز التنفس الاصطناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، وعلى سبيل المثال، فإنه في ولاية غوجارات الهندية، تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى العفن الأسود خلال الأسبوعين الماضيين، وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في ولاية ماهاراشترا، بقوا أحياء بعد الإصابة بكورونا، لكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر الأسود.

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