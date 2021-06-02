غرق سفينة نفطية في مصر

المواطن- متابعة

غرقت سفينة خدمات بترولية في خليج السويس، مصر، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مصرع قبطانها، فيما جرى إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متنها، لكن لا يزال هناك شخص آخر مفقود.

وبحسب السلطات، فقد تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وجهة السفينة الغارقة

وانطلقت السفينة من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة للجنوح، من جراء الاصطدام بحطام سفينة في قاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى إنسبكتا 7 inspecta 7، وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية، بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقا.

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