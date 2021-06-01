غوميز الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خطف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأنظار الموسم المنصرم، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس فريق الهلال فقط.

غوميز يخطف الأنظار:

ويُعد غوميز الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 برصيد 28 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 24 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب غوميز صاحب الـ35 عامًا دورًا بارزًا مع الهلال الموسم المنصرم، حيث قاده لحصد اللقب وتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُنهي سيطرة مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على اللقب في الموسمين الماضيين.

الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف والتي يتصدرها غوميز، ويليه مهاجم الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، حيث أحرز 17 هدفًا وصنع 5 آخرين.

واحتل مهاجم الفيصلي، جوليو تافاريس المركز الثالث في القائمة، بعدما ساهم في تسجيل 20 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، يليه إيميلو زيلايا عقب إحرازه لـ19 هدفًا وصناعة هدف مع فريق ضمك.

ويتواجد نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في المركز الخامس بالقائمة، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، يليه الكاميروني لياندر تاوامبا، بعدما أحرز 13 هدفًا وصنع 6 آخرين مع التعاون، ثم نجم الباطن، فابيو أبرو عقب تسجيله 17 هدفًا وصناعة هدفين آخرين.

شارك الخبر







شارك الخبر