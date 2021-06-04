غياب العمري والبريك عن مباراة السعودية واليمن

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، عن غياب عبدالإله العمري ومحمد البريك عن مباراة السعودية واليمن، غدًا السبت في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قائلًا: “العمري ومحمد البريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث”.

بماذا طالب رينارد ؟

وأكد رينارد على ضرورة تطوير الأداء والعمل على الحفاظ على المكتسبات التي حصدها الأخضر في الجولات الماضية من التصفيات.

توقيت مباراة السعودية واليمن:

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، كما ستُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

وقبل مباراة السعودية واليمن، يتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، أما المنتخب اليمني فمتواجد في المركز الخامس والأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط.

نتيجتا السعودية واليمن قبل مباراة الغد:

وكان المنتخب السعودي فاز في آخر مباراة له في التصفيات على حساب منتخب فلسطين بخماسية دون رد يوم 30 مارس الماضي، بينما فاز منتخب سنغافورة على منتخب اليمن بهدفين مقابل هدف في نوفمبر 2019 ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين منتخبي السعودية واليمن كان أُقيم في سبتمبر 2019 وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

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