غياب سالم الدوسري وعبدالإله المالكي عن مواجهة أوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

سيغيب كل من سالم الدوسري وعبدالإله المالكي نجمي المنتخب السعودي عن مواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

البطاقة الصفراء توقف سالم الدوسري والمالكي:

وتلقى الثنائي البطاقة الصفراء في مباراة سنغافورة اليوم الجمعة، مما يؤكد غيابهما عن مواجهة أوزبكستان الحاسمة.

وتنص اللوائح على إيقاف اللاعب عند حصوله على بطاقتين في مشوار منتخبه بالتصفيات.

وكان الدوسري قد حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة أوزبكستان السابقة، فيما نال عبدالإله المالكي البطاقة في مباراة فلسطين.

تعادل سلبي بالشوط الأول:

يذكر أن الشوط الأول من مباراة السعودية وسنغافورة كان انتهى بالتعادل السلبي.

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