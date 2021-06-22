فئران تغزو سجنًا وتحرر المعتقلين في أستراليا !

المواطن- متابعة

غزت فئران سجنًا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، ما أجبر السلطات على تحرير مئات السجناء منه مؤقتًا ريثما يتم إصلاح الأضرار التي خلفتها القوارض.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قضمت الفئران أسلاك معتقل ويلينغتون الواقع في منطقة ريفية وأحدثت أضرارًا في سقوف قاعاته وزنزاناته، وأوضح المفوض المكلف بسجون المقاطعة، بيتر سيفرين أن صحة الموظفين والمعتقلين وسلامتهم ورفاهيتهم هي من الأولويات المطلقة، ومن المهم بالتالي التحرك بأسرع ما يمكن لإنجاز التصليحات.

وقال كيفين كوركوران المسؤول في إدارة السجون: نريد إنجاز هذه الأعمال دفعة واحدة حتى لا نكون ضحايا هذه الآفة، وسيتم نقل ما يصل إلى 420 سجينًا و200 موظف إلى مؤسسات أخرى بحلول نهاية يونيو.

الفئران تغزو أستراليا

ويواجه شرق أستراليا منذ أشهر اجتياح قوارض تهاجم المساكن وتلتهم المحاصيل، وهي آخر كارثة تحل بالمزارعين الأستراليين بعد سنوات من الجفاف وأشهر من حرائق الغابات المدمرة في أواخر 2019 وفيضانات تلتها.

وظهرت القوارض في أستراليا منذ أكتوبر مع تسجيل محصول زراعي استثنائي بعد أسوأ جفاف في تاريخ البلاد.

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