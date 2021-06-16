فحوصات جديدة لـ حسان تمبكتي غدًا قبل التقرير النهائي

المواطن - محمد سمعه

سيخضع اللاعب حسان تمبكتي نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي لأشعتين مقطعية ورنين مغناطيسي غدًا الخميس وذلك قبل إصدار التقرير النهائي.

فحوصات جديدة لمزيد من الاطمئنان

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لـ كرة القدم عبر الإنترنت أن تمبكتي سيُجري المزيد من الفحوصات الطبية غدًا لإقرار البرنامج العلاجي له خلال الفترة المقبلة.

كيف أُصيب حسان تمبكتي ؟

وكان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة بالأمس في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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