‎الرئيسية
الرياضة
فحوصات جديدة لـ حسان تمبكتي غدًا قبل التقرير النهائي
بعد إصابته في مباراة أوزبكستان

فحوصات جديدة لـ حسان تمبكتي غدًا قبل التقرير النهائي

2021/06/16
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
فحوصات جديدة لـ حسان تمبكتي غدًا قبل التقرير النهائي حسان تمبكتي
المواطن - محمد سمعه

سيخضع اللاعب حسان تمبكتي نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي لأشعتين مقطعية ورنين مغناطيسي غدًا الخميس وذلك قبل إصدار التقرير النهائي.

فحوصات جديدة لمزيد من الاطمئنان 

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لـ كرة القدم عبر الإنترنت أن تمبكتي سيُجري المزيد من الفحوصات الطبية غدًا لإقرار البرنامج العلاجي له خلال الفترة المقبلة.

حسان تمبكتي

كيف أُصيب حسان تمبكتي ؟

وكان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة بالأمس في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



مقالات ذات صلة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

القوس: الأخضر أمام التاريخ بأولمبياد طوكيو 2020

علق الإعلامي بتال القوس على قائمة الأخضر في