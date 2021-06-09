فرجاني ساسي يُلمح لرحيله عن الزمالك

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، إلى رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب ساسي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بكل فخر اعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك ويعلم الله أنني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات”.

كلمات فرجاني ساسي لـ جماهير الزمالك:

وتابع ساسي: “الخير فيما اختاره الله، وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق”.

ومن المقرر نهاية عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2020/ 2021، وحتى الآن لا يزال مصير اللاعب التونسي غامضًا حول البقاء أو الرحيل عن الفارس الأبيض.

ساسي قريب من الريان القطري:

وذُكر مؤخرًا أن فرجاني ساسي وقع على عقد الانضمام لأحد الأندية القطرية، مما جعل مسؤولي فريق الزمالك، ينتظرون عودة ساسي من التزامه مع منتخب تونس حاليًّا لتفسير كافة الأمور.

وبحسب Fil Goal فإن الفريق المصري علم بأن نادي الريان القطري عرض على فرجاني ساسي الانضمام له، بينما سيرد اللاعب التونسي على النادي القطري نهاية شهر يونيو الحالي.

وأضاف موقع Fil goal المصري أن الفريق المصري ينوي تقديم عرض تتراوح قيمته من مليون و 600 ألف إلى مليون و 800 ألف يورو للاعب فرجاني ساسي لضمان بقائه مع الاتفاق معه على نسبة الضرائب التي سيتم خصمها من المبلغ.

يذكر أن ساسي تُوج مع الفريق الأبيض بالعديد من البطولات مثل كأس السوبر الإفريقي 2020 وكأس الكونفيدرالية الإفريقية في مايو 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي وكأس السوبر المصري 2020 بعد الفوز على النادي الأهلي.

شارك الخبر







شارك الخبر