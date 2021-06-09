فرصة أخيرة لـ رونالدو مع منتخب البرتغال

المواطن - محمد سمعه

تُعد بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، التي تنطلق بعد غد الجمعة، هي الفرصة الأخيرة لـ كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال وذلك من أجل الفوز بها.

رونالدو قد يعوض مع منتخب البرتغال:

ولم ينجح رونالدو في قيادة يوفنتوس الإيطالي للتتويج بأي بطولة قارية منذ الانضمام له في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، حيث ستكون بطولة يورو 2020 الفرصة الأخيرة لـ رونالدو من أجل الفوز بها مع البرتغال كما فعل في يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا وقاد البرتغال وقتها للفوز بأول لقب لها في اليورو على حساب فرنسا في النهائي.

وستخوض البرتغال أول مباراة لها في يورو 2020 كحاملة للقب ومدافعة عن لقبها، ضد منتخب المجر يوم الثلالثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.

وكانت البرتغال تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف وديًّا، وذلك قبل انطلاق بطولة اليورو، حيث أُقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

حلم كأس العالم يداعب كريستيانو رونالدو:

ويطمح رونالدو فيما بعد لقيادة منتخب البرتغال للفوز بلقب كأس العالم 2022، حيث سيكون ذلك المونديال، هو المونديال الأخير له مع منتخب بلاده وسيشارك فيه وعمره 37 عامًا.

وكان كريستيانو رونالدو ظهر للمرة الأولى مع البرتغال في عام 2004 في بطولة أمم أوروبا آنذاك التي نظمتها لشبونة، وتُوج بها منتخب اليونان وقتها على حساب البرتغال.

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