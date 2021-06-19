فرنسا تسقط بفخ التعادل أمام منتخب المجر

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم في فخ التعادل أمام منتخب المجر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة منتخب المجر ضد فرنسا:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل فريق المجر، الذي ضغط بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الأول.

وبعد محاولات هجومية طويلة في شوط أول شهد إهدار للفرص من جانب المنتخبين، تمكن فريق المجر من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أتيلا فيولا بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المجر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، ظل منتخب المجر محافظًا على تقدمه باحثًا عن إضافة الهدف الثاني له ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد معاناة نجح المنتخب الفرنسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب أنطوان جريزمان بالدقيقة الـ67.

صلابة المجر تمنع منتخب فرنسا من إضافة الهدف الثاني:

ولم يتمكن المنتخب الفرنسي من إحراز الهدف الثاني، وسط صلابة دفاعية قوية من لاعبي الفريق المجري.

وانتهت المباراة بالتعادل، ليصبح رصيد الفريق المجري نقطة واحدة، بينما أصبح رصيد منتخب فرنسا 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة مؤقتًا بـ اليورو.

يذكر أن الفريق المجري كان هُزم من البرتغال بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي، بينما فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون مقابل.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة