فرنسا: قد ندخل موجة رابعة من كورونا

المواطن- متابعة

قال كبير المستشارين العلميين للحكومة في فرنسا، جان فرانسوا دلفريسي، إن بلاده ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا؛ نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة بالهند.

وأضاف دلفريسي، أن التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيساعد في تخفيف تأثير الموجة الجديدة التي يعتقد عدد كبير من الخبراء أنها قد تجتاح فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

الموجة الرابعة أخف

وتابع دلفريسي في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو اليوم الأربعاء: أعتقد أننا سنتعرض لموجة رابعة، لكنها ستكون أخف بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستويات التطعيم مختلفة مقارنة بالسابق.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد قال هذا الأسبوع إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي أدى انتشارها السريع في أنحاء العالم إلى دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود على السفر، تمثل حاليا نحو 20 % من حالات الإصابة في فرنسا، بحسب موقع رويترز.

فيروس كورونا في فرنسا

ووصل عدد الإصابات بكورونا إلى 5,772,844 حالة، لتكون بذلك الدولة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 111,057 شخصًا، بينما تعافى 5,614,435 شخصًا.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 182,620,447 حالة، وتوفي 3,954,806 أشخاص بينما تعافى 167,232,762شخصًا.

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