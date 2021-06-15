فنتك السعودية تطلق مسابقة أجيال المستقبل الوطنية للرسم

المواطن - الرياض

أعلنت فنتك السعودية، وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية في السعودية، عن إطلاق مسابقة “أجيال المستقبل” تحت شعار “ارسم المستقبل”، وهي مسابقة وطنية للرسم لفئة الشباب والصغار تهدف لزيادة الثقافة المالية الوعي بالتقنية المالية بشكل تفاعلي وممتع.

وتتيح مسابقة “أجيال المستقبل” للمواهب الشابة في السعودية من هم دون سن السادسة عشرة الفرصة لإطلاق العنان لإبداعهم وأفكارهم حول كيف سيكون شكل مستقبلهم ومستقبل وطنهم من خلال المشاركة برسومهم الفنية بمختلف أشكالهم سواءً كانت يدوية أو إلكترونية. سيحالف الحظ ثلاث فائزين لتكون أعمالهم الفنية جزء من مركز فنتك السعودية الجديد في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، بالإضافة لجوائز مالية قدرها 5000 ريال.

الهدف من المسابقة

ومن جانبها قالت نجود صالح المليك -مدير مبادرة فنتك السعودية- “تهدف مسابقة أجيال المستقبل إلى تقديم مفاهيم جديدة لشبابنا، مثل: التقنية المالية والتوعية المالية بطريقة مميزة وتشد انتباههم، وتُعد مهارة الإبداع من المهارات الأساسية التي يحتاجها شبابنا في المستقبل، لذلك نسعى إلى تطويرها وحثهم على استخدامها من خلال مسابقة أجيال المستقبل تحت شعار ارسم المستقبل، ويمكن أن يشمل ذلك مواضيع مختلفة، مثل: وظائفهم المستقبلية، ما الذي سيفعلونه بوقت فراغهم، كيف سيسافرون بالمستقبل، وغيرها، كما نشجعكم على التحدث أبنائكم أثناء رسمهم حول مواضيع من شأنها زيادة ثقافتهم المالية، مثل: كيفية دفع ثمن الأشياء، وكيف سيدخرون ويكسبون المال في المستقبل.”

موعد المسابقة

وستقام مسابقة “أجيال المستقبل” في الفترة مابين 15 يونيو 2021 حتى 15 يوليو 2021. يمكن للمشاركين الرسم من خلال برامج الرسم الإلكترونية أو بالطريقة التقليدية على الورق وفي كلا الحالتين يجب على الوالدين وأولياء الأمور رفع أعمالهم الفنية على موقع المسابقة ومشاركة الرابط مع الأصدقاء والأقارب بحيث يمكنهم التصويت للمشاركات الفنية. سيتم وضع المشاركات التي حصلت على أعلى نسبة تصويت في قائمة المرشحين وستختار لجنة التحكيم 3 فائزين من كل فئة؛ أقل من 7 سنوات، ومن 7 إلى 11 عامًا، ومن 11 إلى 16 عامًا.

ولمعرفة المزيد والمشاركة في مسابقة “أجيال المستقبل” يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).

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