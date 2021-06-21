فنون أبها تطلق صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة

المواطن - حسن عسيري - أبها

تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء يوم غد الثلاثاء، فعاليات صيف الفوتوغرافيين بعدة ورش تدريبية ولقاءات فنية متخصصة، وذلك بمقرها على طريق الملك خالد في حي المنهل.

تبادل الخبرات وتطوير المهارات:

وأكد مدير الجمعية، أحمد السروي، أن الفعاليات تستهدف جمع المحترفين والمهتمين بالتصوير الضوئي لتبادل الخبرات وتطوير المهارات عبر الاحتكاك المباشر وفتح قنوات تدريبية تمتلك الخبرة والدراية المهنية.

ورش تدريبية:

وبين السروي أن الفعاليات ستنطلق الثلاثاء بورشة تدريبية عن تصوير البيوتي تقدمها المدربة معاني عسيري يعقبها حوار فني بعنوان “التصوير بين الهوية والاحتراف” يتحدث فيها الخبيران محمد آل مبارك ونورة آل صالح ويديرها سلمان آل سامة، مشيرًا إلى أن اليوم الثاني للفعاليات ستتناول ورشته التدريبية “توزيع الإضاءة” للمدربة مهرة القحطاني، وسيكون الحوار الفني بعنوان “دور التصوير في دعم السياحة” يتحدث فيها المصوران رشود الحارثي وأحمد آل عواض وتديرها هند الرفيدي.

التطبيق العملي:

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أن اليوم الثالث سيكون ختامًا مختلفًا للفعاليات حيث سيكون عبر رحلة فوتوغرافية في أحد متنزهات عسير للتطبيق العملي للورش التدريبية وحضور ورشة للتصوير الجوي مع المدرب محمد بجاد، مضيفًا أن تم تحديد سعر رمزي لحضور كافة الورش التدريبية والحوارات الفنية والرحلة الفوتوغرافية والمعرض المصاحب بقيمة 250 ريال، داعيًا الراغبين في الحضور من الجنسين لسرعة التسجيل واللحاق بالمقاعد المحدودة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

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