فهد المدلج يكشف لحظة خوفه من ضياع كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس الملك، كاشفًا عن اللحظة التي شعر فيها بالخوف من ضياع البطولة.

فهد المدلج يكشف كواليس نهائي كأس الملك:

وقال رئيس نادي الفيصلي: “أشكر كل اللاعبين على أدائهم وتركيزهم الكامل خلال الـ90 دقيقة، والـ8 دقائق وقت بدل ضائع بالنسبة لي تُعادل 8 سنوات”.

وتابع فهد المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “في هذه اللحظات وبعد ركلة الجزاء الظالمة في الهدف الثاني خفت جدًّا على ضياع بطولة كأس الملك”.

الفيصلي يتوج بالذهب:

وتغلب الفيصلي على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه الفيصلي فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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