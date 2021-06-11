فهد المولد: المنتخب السعودي فاز بعزيمة الرجال

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأخضر فاز على منتخب سنغافورة بعزيمة الرجال.

المنتخب السعودي يفك الشفرة الدفاعية لـ سنغافورة:

وكان الأخضر نجح في فك الشفرة الدفاعية للاعبي سنغافورة بإحراز 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

وقال المولد للقنوات الرياضية السعودية: “المباراة كانت صعبة للغاية، والأخضر فاز بعزيمة الرجال”.

وتابع فهد المولد: “نجحنا في فك تكتل منتخب سنغافورة الذي كان يدافع بـ5 مدافعين، وكان من المهم لنا تحقيق الفوز، وهذا ما تحقق”.

الأخضر إلى التصفيات النهائية:

جدير بالذكر أن الأخضر نجح في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث وصل رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الرابعة.

وسيواجه المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء المقبل منتخب أوزبكستان بالجولة العاشرة من التصفيات.

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