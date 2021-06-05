فهد المولد يضيف ثاني أهداف المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه
تمكن النجم فهد المولد من إضافة ثاني أهداف المنتخب السعودي في شباك منتخب اليمن، وذلك بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الأول.
قووووول ثاني لـ #منتخبنا_الوطني سجله اللاعب فهد المولد
#السعودية_اليمن
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/e57J5GLDJh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 5, 2021
ونجح المولد في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ16 بعدما أسقط الكرة من فوق حارس مرمى اليمن، عقب تلقيه تمريرة مميزة من المهاجم صالح الشهري.
وكان اللاعب سالم الدوسري أحرز الهدف الأول لـ الأخضر بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.
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