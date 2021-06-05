فهد المولد يضيف ثاني أهداف المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم فهد المولد من إضافة ثاني أهداف المنتخب السعودي في شباك منتخب اليمن، وذلك بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ونجح المولد في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ16 بعدما أسقط الكرة من فوق حارس مرمى اليمن، عقب تلقيه تمريرة مميزة من المهاجم صالح الشهري.

وكان اللاعب سالم الدوسري أحرز الهدف الأول لـ الأخضر بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

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