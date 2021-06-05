فهد المولد يعزز تقدم الأخضر بالهدف الثالث

المواطن - محمد سمعه

سجل النجم فهد المولد الهدف الثالث لـ المنتخب السعودي؛ ليعزز من تقدم الأخضر في مباراة اليمن المقامة حاليًّا ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لـ مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

واستغل المولد رجوع الكرة من حارس اليمن بطريقة خاطئة، ليخترق دفاعات المنتخب اليمني مسجلًا ثالث أهداف الأخضر بالدقيقة الـ31، بعدما سجل الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ16.

وكان النجم سالم الدوسري سجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بالدقيقة الثالثة.

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