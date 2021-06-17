فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك: نعيش أيام حصاد

المواطن - تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن جامعة تبوك وخلال 15 عاماً تواصل تخريج أبنائنا وبناتنا لسوق العمل والذين يعملون لنهضة بلادهم ويشاركون في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أيام حصاد:

وأضاف أن هذه أيام حصاد في كل الجامعات والمعاهد بالمملكة، يحصد فيها الطلاب والطالبات جهدهم، مشيراً إلى أن من أعظم المناظر فرحاً اليوم مشاهدة الطلاب والطالبات خريجي الكليات الصحية في ظل هذه الظروف التي نعيشها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات الخريجين مشاهدتهم في العام القادم وهم على رأس أعمالهم وللجميع التوفيق والنجاح ولوزير التعليم ولرئيس جامعة تبوك.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ أمير تبوك بعد أن رعى مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات للعام الجامعي 1422ه والبالغ عددهم (٧٠٧١) خريجاً وخريجة وذلك في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكلاء الجامعة.

وفور وصول أمير تبوك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلومات في مختلف التخصصات من مختلف الكليات.

كلمة الخريجين:

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب نادر العطوي وفرح الشمري أشاد فيها بدور الجامعة وسعيها في مواصلة الحركة التعليمية رغم الجائحة، مؤكدين أن خرّيجو الدفعةِ الخامسةَ عشرَةَ يقطفون اليوم ثمار جُهدِهم وسعيِهم بعد سنوات من البحث والتحصيل، وكلهم أملٌ في المضي قُدماً، لصناعةِ المستقبل، متخذين من العلم طريقاً يقودُهم إلى الأمان، معربين عن شكرهم وامتنانهم لكل من كانت له يد الخير والعون في تحقيق أهدافهم السامية وتذليل الصعاب والتحديات.

كلمة بلغة الإشارة:

ثم ألقيت بلغة الإشارة كلمة خريجي دبلوم الحاسب الآلي لذوي الإعاقة السمعية، ألقتها نيابة عنهم أريج البلوي وترجمتها رهف المحمدي عبرت فيها باسمها ونيابة عن زملائه عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة مؤكدة أن الجامعة ساهمت في تحقيق حلمهم للمضي في طريق العلم والمعرفة في وطن عهدنا عليه تحقيق الأحلام والوصول للقمة بالأيمان الراسخ والعلم الهادف والطموح الشامخ، معربة عن شكرها للقيادة الرشيدة على دعمها للعلم والطلاب بمختلف قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة في سبيل تحقيق رؤية 2030.

ثم ردد خريجي وخريجات الكليات الصحية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري، إثر ذلك ألقى رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي كلمة قال فيها: “باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها نثمن لسموكم حرصكم الدائم في كل عام مشاركة أبناءكم فرحتهم بتخرجهم، ودعم سموكم للجامعة خلال هذه السنوات واهتمامكم بمنجزاتها ومتابعة مشاريعها والحرص على تطويرها ورعاية برامجها وتبنى كراسي أبحاثها”.

وأضاف: أن هذا اليوم مع تخريج الدفعة ال 15 تواصل الجامعة النمو والازدهار والتطور والاكتمال في جميع جوانبها ومجالاتها العلمية والبحثية والبرامجية”، مشيراً إلى أن الجامعة أخذت على عاتقها الاهتمام بتعليم جميع فئات المجتمع والتي توجت اليوم بتخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة السمعية، الذين حصلوا على الدبلوم المشارك في تخصص علوم الحاسب.

رسالة أمير تبوك:

بعدها هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أبنائه وبناته الخريجين في رسالة نصية جاء فيها: يسرني أن أهنئكم بمناسبة تخرجكم من الجامعة وحصولكم على الدرجة العلمية التي تؤهلكم لخدم دينكم ووطنكم وقيادتكم، كان بودي مشاركتكم الحضورية في حفل التخرج والذي تعذر بسبب ظروف جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثم سلم أمير تبوك أول وثيقة تخرج بلغة برايل للطالبة عبير الحربي، وكرم في الختام شهادات التخرج لأوائل الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات، وتسلّم من رئيس الجامعة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة، والطلبة الأوائل والطالبات، كما حضر عبر البث المباشر جميع خريجي وخريجات الدفعة الـ 15 وأولياء أمورهم.

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