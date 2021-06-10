فهد بن نافل: قريبًا سيتواجد منصب نائب رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على أن منصب نائب رئيس النادي سيكون متواجدًا قريبًا في السلك الإداري لـ مجلس الإدارة.

وتحدث ابن نافل في حواره مع الجماهير الزرقاء عبر “اليوتيوب” قائلًا: ” قريبًا سيتواجد منصب نائب رئيس النادي”.

الهلال سيكون سبّاقًا للحصول على الكفاءة المالية

وتابع ابن نافل: ” الكفاءة المالية؟ سيُعلن عنها اليوم الخميس وستكون المبالغ كبيرة، لكن أعد عشاق الفريق بأننا سنكون السباقين في الحصول عليها”.

سبب الـ4 تغريدات

وواصل ابن نافل قائلًا: ” تغريداتي الـ4 التي كتبتها قبل حسم لقب الدوري، كان الهدف منها هو إيصال رسالة عن تحركات بعض الأشخاص ونحن نعرفها جيدًا”.

وأشار رئيس الهلال إلى أنه حرص على الاستجابة لمطلب جماهير الأزرق بالنزول بمعدل أعمار الفريق حيث أكد على أن التعاقد مع عبدالله الحمدان وفواز الطريس وحمد اليامي وحبيب الوطيان لـ تأمين مستقبل الفريق.

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