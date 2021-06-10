المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل الأنباء التي أُثيرت بشأن طلب توثيق البطولات خلال حواره عبر قناة الهلال على “يوتيوب”.

فهد بن نافل يؤكد عدم طلب توثيق البطولات

وقال فهد بن نافل: “لم نطلب توثيق البطولات، لأن هنالك توجيهًا من وزير الرياضة بتوثيقها؛ ونحن ننتظر من اتحاد القدم إعلان عدد بطولات الدوري كما تم الإعلان عن بطولات كأس الملك”.

وتوقع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال خلال حواره اليوم وجود بعض المواهب البارزة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن اللاعب الذي يلعب من أجل الأموال فقط سيبحث عن غيره.

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، ليرفع عدد بطولاته إلى 62 لقبًا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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