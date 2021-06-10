فوائد عصير الليمون بالنعناع.. يقي من أخطر الأمراض

المواطن - متابعة

ينصح خبراء الصحة بتناول عصير الليمون مع النعناع في فصل الصيف لفوائد العديدة للجسم ودوره في الوقاية من الأمراض الخطيرة ومنها السرطان.

فوائد عصير الليمون بالنعناع

عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الحمضية التي ينصح بتناولها في فصل الصيف، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة لجسم الإنسان، ومن فوائده:

– يقلل الشعور بالعطش.

– يعوض فقد الماء الناتج عن فرط التعرق في فصل الصيف.

– يساعد على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف.

– يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتواء الليمون على عنصر البوتاسيوم.

– يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لأن النعناع من النباتات الغنية بمضادات للأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة المسببة له.

– مضاد للالتهابات ويقاوم العدوى.

– مفيد لمرضى الضغط المرتفع، لأنه يساعد على خفضه، حتى يصل إلى مستواه الطبيعي.

– يحمي الجهاز الهضمي من التقلصات.

– مهدئ قوي للأعصاب.

– يحسن المزاج والحالة النفسية.

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