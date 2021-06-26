فوائد عودة دوري الرديف

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لـ كرة القدم أمس الجمعة، اعتماد إطلاق مسابقة دوري الرديف في نسختها الأولى بداية من موسم 2022/2023 وذلك لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المذكور.

وكانت العديد من الجماهير الرياضية طالبت بضرورة عودة مسابقة الرديف من أجل منح الفرصة الكاملة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية في دوري المحترفين وللاعبين الناشئين الصاعدين للفريق الأول للتألق وإظهار موهبتهم.

تجهيز اللاعبين أبرز فائدة لـ دوري الرديف

وتأتي فوائد عدة من مسابقات الرديف أبرزها تجهيز الصف الثاني للفريق الكروي الأول لإيجاد العناصر البديلة في حالة إصابة الأساسيين أو إراحتهم للمشاركة في دوري المحترفين، كذلك منح الفرصة لـ مدرب المنتخب السعودي الأول هيرفي رينارد لاختيار أكثر من عنصر يفيد الأخضر مع توالي البطولات وتصفيات مونديال 2022 بالفترة المقبلة.

اكتساب الخبرات للتواجد بقوة في الفريق الأول

كذلك يقدم دوري الرديف الفرصة للاعب السعودي لاكتساب خبرات المباريات والاندماج سريعًا مع اللاعبين الأجانب في حال شارك بشكل أساسي بالفريق الأول مستقبلًا.

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي عبر حسابه في “تويتر” : ” قرار تأخر كثيرًا، سوف يستفيد منه اللاعب السعودي وسوف تستفيد منه الأندية والمنتخبات السعودية كذلك إذا تعاملت معه بذكاء، وبرأيي هو مؤشر أيضًا على نجاح تجربة الـ7 لاعبين وإن العدد سوف يستمر دون تقليص”.

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