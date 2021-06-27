فواتير الكهرباء بالإنجليزية لغير الناطقين بالعربية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الكهرباء أنها ستصدر فواتير الخدمة الكهربائية باللغة الإنجليزية، لغير الناطقين بالعربية من مشتركيها من المقيمين والشركات الأجنبية العاملة في المملكة.

تعزيز التواصل:

وأكدت الكهرباء، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن هذا يأتي بهدف تعزيز التواصل مع كافة مشتركيها.

الفاتورة الثابتة:

في سياق آخر، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن “الفاتورة الثابتة” هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرًا الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

الفاتورة الثابتة:

وأبانت “السعودية للكهرباء”، أن “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني هنا، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.

وأكدت أنه في حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد، مشيرةً إلى أن قراءة العدّاد تتم بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحًا فيها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، علمًا أن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان، تتم في نهاية كل عام.

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