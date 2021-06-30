فيديو لإطلاق محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، يوم أمس الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

فيديو | #ولي_العهد يُطلق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030.#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية

pic.twitter.com/q3YB6IZr3M — صحيفة المواطن (@almowatennet) June 29, 2021

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

مساهمة في الناتج المحلي:

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.

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