فينسنت أبو بكر ماكينة صناعة وتسجيل أهداف

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر رسميًّا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

أبو بكر نصراويًّا:

ووقعت الإدارة النصراوية رسميًّا مع فينسنت أبو بكر قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتقل أبو بكر صاحب الـ29 عامًا إلى بشكتاش في أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتهي تعاقده مع النادي التركي في شهر يوليو المقبل، ما سهل عملية التفاوض معه وحسم الصفقة.

فينسنت أبو بكر ومسيرة من التألق:

وكشف حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام صفقته الجديدة طوال مسيرته، وعلق قائلًا: “هنا شيء من أرقام أبو بكر، والمعروف لا يُعرف.. أبو بكر نصراوي”.

ولعب فينسنت أبو بكر 38 مباراة مع لوريان الفرنسي، وساهم في تسجيل 25 هدفًا، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 8 آخري، قبل أن يخطف الأنظار مع بورتو البرتغالي، بعدما أحرز 58 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 125 مواجهة.

وشارك فينسنت أبو بكر في 67 مباراة مع بشكتاش التركي، وساهم في إحراز 44 هدفًا، حيث هز الشباك 35 مرة وصنع 9 أهداف، فيما خاض 65 مواجهة مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، وسجل 23 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

شارك الخبر







شارك الخبر