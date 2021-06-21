في أول أيام فصل الصيف.. طقس حار نهاراً وزخات برد على المرتفعات

المواطن - الرياض

بالتزامن مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي اليوم الاثنين، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار تتخلله نوبات من الأمطار الصيفية على عدة مناطق.

وقال الحصيني: متوقع اليوم الاثنين أن يكون الطقس حاراً نهاراً معتدلاً ليلاً ولطيفاً في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات التي تكون معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلًا.

وتوقع الحصيني كذلك هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وسلطنة عمان واليمن.

حالة الطقس أول أيام فصل الصيف

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

ملامح بداية فصل الصيف

وفي وقت سابق قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية فصل الصيف فلكياً “الانقلاب الصيفي” في النصف الشمالي للكرة الأرضية ستكون اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت السعودية (03:32 صباحاً بتوقيت غرنتش)، حيث ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، وسيستمر فصل الصيف 93 يوماً و 15 ساعة و 49 دقيقة.

وقال أبو زاهرة: “الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء، وستكون مباشرة فوق مدار السرطان ، وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية”.

درجات الحرارة في الصيف

وأوضح أنه من المفارقات أن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية يكون أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس، على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً، وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك للسبب نفسه عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، مفيداً أن الجليد والثلج لا يزال مترسباً في بعض الأماكن، وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف .

يشار إلى أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد، وستبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً، نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس، حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.

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