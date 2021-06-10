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قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2
بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح

قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2

2021/06/10
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2
المواطن - واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم , على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط “طويق 2“، حيث انتهت المرحلة الأولى بنجاح -ولله الحمد- بعد تحقيق كامل أهدافها.

أداء القوات المشاركة

وأثنى سموه على ما شاهده من تناغم بين الأطقم الجوية والفنية من الدول الشقيقة والحماس والمثابرة للقيام بالمهام على أكمل وجه، والمعنويات العالية التي يتمتع بها الجميع.
الجدير بالذكر أن تمرين “طويق 2” انطلق يوم الأحد الماضي بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، ويستمر لمدة أسبوعين، ويتخلله العديد من المحاضرات والندوات، والطلعات الجوية المخصصة لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي.

قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2 قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2 قائد القوات الجوية يتابع تنفيذ مناورات طويق 2


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