قائمة منتخب البرازيل الأولمبي استعدادًا لـ دورة طوكيو 2020

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب أندريه جاردين المدير الفني لـ منتخب البرازيل تحت 23 عامًا، اليوم الخميس عن قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 شهر يوليو المقبل.

مجموعة منتخب البرازيل في الأولمبياد

ويلعب منتخب راقصي السامبا في المجموعة الرابعة بـ الأولمبياد مع منتخبات السعودية وألمانيا وساحل العاج.

وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي مكونة من: ” برينو، سانتوس في حراسة المرمى، داني ألفيش، جابرييل مينيو، جيليرمي أرانا، دييغو كارلوس، جابرييل ماجالهايس، نينو، برونو جوماريس، كلاودينيو، دوجلاس لويس، ماتيوس هنريكي، أنطوني، مالكوم، ماتيوس كونها، باولينيو، بيدرو”.

اللاعبون فوق السن مع البرازيل

ويشارك مع منتخب راقصي السامبا من اللاعبين فوق السن ” داني ألفيش نجم ساوباولو البرازيلي، سانتوس حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، دييغو كارلوس نجم فريق إشبيلية الإسباني”.

وجاء استبعاد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والبرازيليين فينسيوس جونيور ورودريغو لاعبي ريال مدريد من التواجد في قائمة البرازيل للأولمبياد وذلك بسبب رفض أنديتهم التفريط فيهم كون دورة الألعاب الأولمبية ليست مقيدة ضمن أجندة الفيفا.

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