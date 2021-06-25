قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند الأمريكية

المواطن- متابعة

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصًا قتل وأُصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة غليناردين في ولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

A gun attack took place at a shopping mall in Glenarden County, Maryland, #USA.#Police teams were dispatched to the region.

A dozen gunshots were heard.

There is 1 dead, 2 injured information so far. pic.twitter.com/7pF9LGTCkK — Global News (@GlobalNewsEU) June 25, 2021

وبحسب موقع روسيا اليوم، أكدت شرطة المدينة، في تغريدة وجيزة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر أن الحادث وقع في مركز وودمور تاون التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة فوكس 5 عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج، الولايات المتحدة، قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

أسباب هجوم ماريلاند

وأوضح قائد شرطة غليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيًا.

وأكد قائد الشرطة على أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن أشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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