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قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند الأمريكية

قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند الأمريكية

2021/06/25
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند الأمريكية
المواطن- متابعة

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصًا قتل وأُصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة غليناردين في ولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أكدت شرطة المدينة، في تغريدة وجيزة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر أن الحادث وقع في مركز وودمور تاون التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة فوكس 5 عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج، الولايات المتحدة، قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة

أسباب هجوم ماريلاند

وأوضح قائد شرطة غليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيًا.

وأكد قائد الشرطة على أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن أشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

 

إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة


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