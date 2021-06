قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ماريلاند الأمريكية

المواطن- متابعة

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصًا قتل وأُصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة غليناردين في ولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

A gun attack took place at a shopping mall in Glenarden County, Maryland, #USA.#Police teams were dispatched to the region.

A dozen gunshots were heard.

There is 1 dead, 2 injured information so far. pic.twitter.com/7pF9LGTCkK

— Global News (@GlobalNewsEU) June 25, 2021