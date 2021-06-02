قراران خلال الاجتماع الأول لـ إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر- قبل قليل- عن نتائج الاجتماع الأول لـ مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وذلك بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة آل معمر:

وذكر الحساب الرسمي لـ النادي عبر “تويتر” أنه تم اتخاذ قرارين بعد نهاية الاجتماع أولهما إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مسلي آل معمر وعضوية عبدالعزيز العمران والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، وثاني قرار هو تعيين عبدالله التركي أمينًا عامًّا لـ مجلس إدارة النادي.

مانو مينيز باق في النصر:

وبوقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد في عقد المدرب البرازيلي مانو مينيز يُبقيه في نادي النصر، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن العالمي عقب نهاية موسم 2020/ 2021.

وكان 2 من الأعضاء الذهبيين في أصفر العاصمة، تواصلا مع مسلي آل معمر رئيس الفريق، من أجل عدم تفعيل عقد مينيز في الموسم المقبل.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه في “تويتر”: “المدرب البرازيلي مانو مينيز، يمتلك عقد مع النصر لموسم بالإضافة لموسم إضافي”.

وتابع الجدي: “المدرب حاليًّا يعمل لعقد اجتماعاته وتقاريره الفنية للموسم المقبل”. مينيز تولى المسؤولية منذ إبريل: يذكر أن إدارة العالمي كانت أعلنت في إبريل الماضي عن التعاقد مع مانو مينيز لتدريب الفريق بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في قيادة أصفر العاصمة إلى دور ثمن النهائي بالبطولة.

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