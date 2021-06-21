قرار الفيفا يؤهل منتخب الأردن لـ كأس العرب

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الدولي لـ كرة القدم “الفيفا” إلغاء مباراة منتخبي الأردن وجنوب السودان، ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العرب، وإعلان تأهل منتخب النشامى إلى دور المجموعات بالبطولة.

إصابات كورونا تؤهل منتخب الأردن

وجاء قرار الفيفا بتأهل منتخب النشامى إلى دور المجموعات وذلك بعد التأكد من إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا حيث يستند قرار الفيفا إلى المادة الخامسة من لوائح المسابقة ” القوة القاهرة” وضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين بالبطولة.

7 منتخبات تصعد لـ دور المجموعات

ومن المقرر أن تُقام 7 مباريات في تصفيات كأس العرب 2021 خلال الفترة من 19 يونيو وحتى يوم 25 من الشهر ذاته، لتصعد 7 منتخبات تُكمل عقد المتأهلين إلى 16 فريقًا يشاركون في النهائيات.

وسيلعب منتخب موريتانيا مع نظيره اليمني غدًا الثلاثاء، ويُلاقي المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو، وتلعب فلسطين مع جزر القمر، يوم 24 من الشهر ذاته.

وتُختتم منافسات تصفيات كأس العرب 2021 بمواجهة المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، يوم 25 من شهر يونيو الجاري.

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